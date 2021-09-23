محمد الفلاح - ماجدة الرومي تتعرض للإعياء على خشبة مسرح مهرجان جرش بالأردن

الخميس 23 سبتمبر 2021

تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لحالة من فقدان التوازن على مسرح جرش، في افتتاح دورته الجديدة، بعد عامين من التوقف.



واضطرت الفنانة اللبنانية لمغادرة المسرح بمساعدة أعضاء من فرقتها الموسيقية، الذين هرعوا لمساندتها قبل السقوط على أرضية المسرح.

وأفادت مصادر أردنية بأن الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي تعرضت لهبوط في الضغط، أدى لفقدانها التوازن على المسرح، إلا أنها ظلت في وعيها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لماجدة الرومي وهي تترنح على خشبة المسرح، فيما تمنى لها محبوها أن تكون بصحة جيدة.

وعادت عجلة مهرجان جرش الفني في الأردن، الأربعاء، للدوران مجدداً، بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا، وسط تدابير استثنائية عاشتها البلاد منذ العام الماضي.

وافتتح رئيس الوزراء بشر الخصاونة فعاليات المهرجان بإيقاد الشعلة، ثم قدم عدد من الفنانين الأردنيين أغنيات افتتاحية للأردن والقدس.