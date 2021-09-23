شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز .. طفل فيلم "المشبوه " الذى جمع بين الأرقام والجماهيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النجم كريم عبد العزيز فى تحقيق نجاحات كبيرة منذ بدايته وحتى الآن، ليصبح واحد من أبرز وأهم نجوم جيله، بدأ حياته الفنية منذ منذ أن ظهر طفلا في فيلم المخرج الكبير سمير سيف "المشبوه" مع الزعيم عادل إمام، ومع الأيام أصبح طفل "المشبوه" من نجوم الفن المصرى .

بداية مشواره الفنى عندما عاد كريم عبد العزيز من "المشبوة" شاباً ليخطوا خطواته الأولى وذلك عندما شارك مع القديرة سميرة أحمد في "امرأة من زمن الحب" وتوالت الأعمال وسطوع الموهبة التي ذادته ثقلاً ورزانه فنية، حتى وصل إلى قمة النجومية وقدم أعمال مهمة محفوظة على شرائط الفن السابع وقدم ما لذ وطاب للجماهير من "ولاد العم"، وخارج عن القانون، واحد من الناس، الفيل الأزرق، نادى الرجال السرى، وغيرها.

على مدار 40 عاماً أصبح كريم نجماً استطاع أن يجمع بين العطاء والأرقام والجماهيرية، ورسخ في وجدان جيلاً كاملا كيف يمكن أن تكون متميزاً وتحظى بحب وقلوب الجميع، وتجربته اثبتت أن الفوز بالمعارك لا يأتي إلا بالصبر والعطاء .

مبروك لكريم عبد العزيز والجمهور الجائزة التي منحته إياها إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والتي حظى بها بكل شرف وأمانة وأخلاق لمهنته ولعائلته .وهى جائزة فاتن حمامة للتميز