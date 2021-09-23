شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري فى أول ظهور بعد شائعة وفاته مع يسرا وبوسى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان الكبير سمير صبري، الاهتمام طوال الساعات الماضية بعد انتشار شائعة وفاته على منصات السوشيال الميديا، وظهر النجم سمير صبري مؤخرا يتوسط مجموعة من كبار نجوم الفن، منهم النجمتان يسرا وبوسي، اللتين بادرا بطمأنة الجمهور على حالته الصحية.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مجموعة من الفيديوهات والصور التي يظهر فيها النجم الكبير سمير صبري، على حسابها بموقع "انستجرام"، وسط الفنانات يسرا وبوسى ومي نور الشريف، ووجهت رسالة لطمأنة الجمهور عليه قائلة: "كلنا بنحتفل بسمير صبري حبيب قلبنا منور يا سمرة يا قمر وأحلى جمع مع حبايبه".



سمير صبرى ويسرا





سمير صبرى مع يسرا وبوسى

وسادت حالة من الجدل والقلق حول صحة الفنان الكبير سمير صبرى أثارتها الفنانة مديحة حمدى، فعبر حسابها على فيس بوك أعلنت خبر وفاة الفنان القدير، الأمر الذى تسبب فى إثارة القلق لدى جمهور "صبرى" وأصدقائه بالوسط الفني.