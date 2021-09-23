شكرا لقرائتكم خبر عن الأكشن والإثارة يسيطران على برومو فيلم برادلى كوبر الجديد Nightmare Alley والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة SearchlightPictures عن البرومو الأول لفيلم الممثل العالمى برادلى كوبر الجديد، الذى سي طرح تحت اسم Nightmare Alley، ومن المقرر طرح الفيلم في دورالعرض المختلفة حول العالم في 17 ديسمبر المقبل، واحتوى الفيديو الترويجي الذى وصلت مدته إلى دقيقة و 38 ثانية، على مجموعة من اللقطات المختلفة لأبطال الفيلم الجديد Nightmare Alley.

تدور أحداث فيلم Nightmare Alley في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعاون شاب محتال طموح يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولبقاته في الحديث يدعي كارني، ويجسده برادلي كوبر، مع طبيبة نفسية وتجسدها كيت بلانشيت، حيث يخوض الثنائي مغامرة خطيرة من النصب والخداع.

فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley، من بطولة برادلي كوبر، وكيت بلانشيت، وروني مارا و بول أندرسون، وويليم دافو ورون بيرلمان وتوني كوليت.

برادلي كوبر لم يكن المرشح الأول للفيلم، حيث تم ترشيح النجم العالمي ليوناردو دي كابريو في فيلم "Nightmare Alley"، لكن كوبر البالغ من العمر 44 عاما حل محل دي كابريو الذي كان المرشح الأول لأداء دور البطولة.