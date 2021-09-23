شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل سقوط ماجدة الرومى وتعرضها لحالة إغماء على مسرح مهرجان جرش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة الكبيرة ماجدة الرومى، اليوم الأربعاء، حفلا غنائيا بمهرجان جرش للثقافة والفنون بدولة الأردن فى دورته الـ 35، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أغنياتها المحببة لدى جمهورها العريض.

وقال أحد القائمين على مهرجان جرش فى اتصال هاتفى لـ ”الخليج 365”، إنه بعد مرور ما يقرب من ساعة من الغناء على المسرح الجنوبى بمدينة جرش الأثرية، تعرضت النجمة اللبنانية الكبيرة لحالة إغماء، وسارع القائمون على الحفل لإنقاذها وبعدما جلست ما يقرب من نصف ساعة للراحة، قدمت 3 أغان بعدها لتنهى حفلها وتقدم التحية للشعب الأردنى.



ماجدة الرومى 1



ماجدة الرومى

بدأت ماجدة الرومى الحفل بأغنية "عم يسألوني عليك الناس وينك يا حبيبي"، وقدمت التحية للأردن وشعبه العربي العريق ، وتمنّت أن يديم الله الأمن والمحبة في الأردن والوطن العربي أجمع.

وصرحت ماجدة الرومى خلال الحفل بأنها كانت هنا فى الأردن يوم كان لبنان يحترق بلهيب الحرب، ورغم ذلك غنت للحياة والمحبة، واليوم تعود لجرش وتغني من جديد . ثم استكملت وصلتها الغنائية التي قدمت خلالها باقة من الأغانى القديمة والحديثة التى خصت بها جرش 2021.