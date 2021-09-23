نسرين طافش على شاطئ البحر ورانيا يوسف أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، صورة لها داخل حمام السباحة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

صبا مبارك

ظهرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، بإطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحب أن أكون في الطبيعة..إربيل، العراق".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، أمام البحر في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يعتمد كل ما يخبيئه لك المستقبل على حالة وعيك وإدراكك الآن.. ايكارت تول".

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

عبير صبري

الفنانة عبير صبري، نشرت صورة سيلفي جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النظرة دي لما حد يزعلني".

خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار إليها بجلسة تصوير جديدة بالأخضر، عبر حسابها على تويتر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم، بأحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي الغيطي

نشرت الفنانة الشابة مي الغيطي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أكرم حسني

الفنان أكرم حسني، نشر صورة تجمعه مع الفنان محمد ممدوح عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وعد الحر دين عليه".