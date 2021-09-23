فن ومشاهير

"مع الأبلة أم لسان طويل".. أحمد السعدني يروج لحلقته مع "أبلة فاهيتا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل الفنان أحمد السعدني، ضيفا ببرنامج "أبلة فاهيتا - لايف من الدوبلكس" الذي يعرض يوم الجمعة على قناة ON.

ونشر السعدني، صورة له من الحلقة كنوع من الترويج لها، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: "يوم الجمعة مع الأبلة أم لسان طويل".

وكان أحمد السعدني، قد أعلن في وقت سابق عن إصابته في كتفه ورقبته وخضوعه لجلسات علاج طبيعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أول ما ابتديت أسخن وأرجع للچيم كتفي ورقبتي قعدوني في البيت، بروح أعمل جلسات علاج طبيعي .. أول ما أخف إن شاء الله، هحاول أنزل تاني أتمرن، لأن بتفرق كتير في النفسية، هي دي باختصار الحياة".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد صلاح السعدني، يعرض له حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "٢٠٠ جنيه" ويضم عدد كبير من الفنانين منهم أحمد رزق، نيللي كريم، هاني رمزي، أحمد السقا، إسعاد يونس، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، غادة عادل، سليمان عيد، أحمد السعدني، آسر ياسين، ليلى علوي، علاء خالد، مي سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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