دنيا عبدالعزيز وأحمد سعيد عبدالغني في كواليس "الحرير المخملي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة دنيا عبدالعزيز وأحمد سعيد عبدالغني في كواليس تصوير مسلسل "الحرير المخملي".

ونشرت "دنيا" الصورة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "فاطمة ومحمود من الحرير المخملي".

وبدأ عرض مسلسل"الحرير المخملي" يوم 19 سبتمبرالجاري، حصريا على منصة "Viu".

المسلسل تدور أحداثه حول الصراع الممتد من الأجداد إلى الأبناء بين عائلتي "المخملية والسحارين" في محافظات الفيوم والإسكندرية والقاهرة.

ويقدم النجم الكبير مصطفى فهمي دور "عبد الرحيم المخملي"، بينما تجسد الفنانة مها أبو عوف دور "نوال المخملي"، وتجسد الفنانة داليا مصطفى دور "زينة عبد الرحيم المخملي".

ويشارك في بطولة العمل أيضا النجوم: أحمد وفيق، أحمد سعيد عبد الغني، ولاء الشريف، دنيا عبد العزيز، هالة فاخر، ومحمد الصاوي وغيرهم، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد أبو زيد توفيق وإخراج أحمد حسن.