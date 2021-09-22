شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تقدم واجب العزاء فى المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة الكبيرة يسرا واجب العزاء لأسرة المشير محمد حسين طنطاوى فى مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وكانت يسرا نعت المشير محمد حسين طنطاوى، الذى توفي صباح أمس عبر تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وقالت يسرا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.. فقدت مصر رمزاً عظيماً وقائداً مشرفاً له في تاريخ مصر بصمة عظيمة ستظل في حياتنا جميعاً.. خالص العزاء للشعب المصري وللأسرة الكريمة، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وشهد عزاء المشير محمد حسين طنطاوى بالتجمع الخامس حضور عدد كبير من رجال الدولة والوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، حيث حضر العزاء، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، وطاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق.