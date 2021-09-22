شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة بين أنجلينا جولى وبراد بيت بسبب قصر فى فرنسا سعره 164مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الحرب بين أنجلينا جولي وزوجها السابق براد بيت ستشهد تطورات أكثر حدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما نشر موقع pagesix تقريراً مطولاً تطرق فيه إلى تطورات أزمة جديدة بينهما، وذكر التقرير أن أنجلينا جولي لجأت إلى حيل خادعة بخصوص عقار يمتلكه الثنائى في فرنسا وتصل ملكيته إلى حوالى 164 مليون دولار.

وأضاف التقريرأن انجلينا جولى حاولت إبعاد براد بيت عن الصفقة التي تتعلق بالعقار الفخم وفقًا لوثائق المحكمة التي أقدمت أمس الثلاثاء بعدما حاولت بيع حصتها البالغة 50 في المائة دون إعطاء أي خيار لـ براد بيت لشرائها في البداية، بحيث أخفت الأمر عليه وهو ما يعد مخالفاً للقانون.



القصر الفخم لبراد بيت وانجلينا جولى

ويمتد العقار إلى مساحة تصل إلى 1000 فدان ويعد هذا هو المكان الذي تزوجا فيه في حفل سري في عام 2014 بحضور ستة أطفال فقط.

من ناحية أخرى حرصت النجمة العالمية أنجلينا جولى على دعم عددا من لاعبات الجمباز بالمنتخب الأمريكى قبل أيام، وذلك بعد الإدلاء بشهادتهن أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ تقوم بتقييم الأخطاء التي ارتكبها مكتب التحقيقات الفيدرالي لدى التحقيق في الاعتداء الجنسى الذي ارتُكب من قِبَل لارى نصار عندما كان طبيبا للفريق الوطني للجمباز، ومنهم اللاعبة سيمون بايلز.

ونشرت أنجلينا جولى آنذاك صورها مع لاعبات الجمباز، عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "تشرفت بلقاء بعض لاعبات الجمباز الأمريكيات الشجعان اللاتى مثلن أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ .. أشعر بالرهبة من شجاعتهن والتزامهن بمنع الإخفاقات المستقبلية للتحقيق في الانتهاكات".