شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة مسار إجبارى تختتم جولة الصيف بحفل فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة مسار إجبارى لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى الإسكندرية، وذلك مساء الجمعة 1 أكتوبر، وتضع مسار إجبارى بهذا الحفل مسك الختام على جولتها الغنائية فى موسم الصيف، بعد أن قدمت خلاله أكثر من 8 حفلات مختلفة بين القاهرة والإسكندرية، حملت جميعها لافتة كامل العدد، مرت خلالها بين مسرح الزمالك بحفلتين متتاليتين، وحفل دار الأوبرا المصرية وافتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، وصولا لإحياء 4 حفلات متتالية فى ساقية الصاوى.

وتخطف مسار إجبارى مسامع جمهورها فى عروس البحر بإطلالة غنائية ثلاثية بمشاركة المطرب أحمد كامل ومغنى الراب شاهين، تقدم خلالها توليفة غنائية مطولة تستمر لساعتين بأشهر أغانيها بين "بقيت حاوى" و"صباحك" و"نهايات الحكاوى" و"شيروفوبيا".

وبدأت مسار إجبارى رحلتها الموسيقية منذ 16 سنة وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية فى مصر والعالم العربي، وفى حصيلتها ثلاثة ألبومات، أولها "اقرا الخبر" ومن بعده بسنتين ألبوم "وتقع وتقوم"، وصولا لآخر ألبوماتها "الألبوم"، الذى ظهر منذ ثلاث سنوات وتنشغل حاليا للتحضير لألبومها الرابع.