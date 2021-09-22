شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفايد مطرب The Voice Kids أحدث اكتشافات هانى محروس فى سوق الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المنتج هانى محروس أمس مع المطرب الشاب خالد الفايد لإنتاج ألبوماته الغنائية، وأطلق عليه هانى محروس اسم فنى جديد وهو خالد لملوم ويستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق أولى أغانيه، لينطلق بها ويقدمه فى أولى خطواته الحقيقة بعد مشاركته فى برنامج إكتشاف المواهب The Voice Kids.



المنتج هانى محروس وخالد لملوم ووالده

يذكر أن المنتج ومهندس الصوت هانى محروس، عاش خلال الفترة الماضية فى انتعاشة فنية، حيث قدم الهندسة الصوتية لعدد كبير من الأغانى لكبار النجوم خلال الصيف الحالى منها أغانى "فستان الحلوة" لـ فضل شاكر، و"الأستاذ" لـ لطيفة، و"عشمنى" لـ خالد سليم، وكذلك قدم أغانى أخرى خلال الصيف الحالى كمنتج منها "والله ماينفع"، للمطرب مصطفى حجاج.