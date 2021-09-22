"ستايل شعبان عبدالرحيم".. محمد أنور يكشف عن صورة له بمرحلة الطفولة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد أنور، سبب ارتداءه نفس قمصان المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وهو في مرحلة الطفولة.

ونشر أنور، صورة له بقميص يُشبه قمصان شعبان عبد الرحيم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وأنا صغير تقريبًا أهلي كانوا بيحبوا شعبان عبد الرحيم، فكانوا بيلبسوني نفس ستايله في القمصان".

وطرح محمد أنور، مؤخرا كليب أولى أغنياته "أنتوا كده كلكوا" مع يسرا الجندي، والأغنية من كلمات وألحان يسرا الجندي، توزيع أحمد وحيد، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وشارك في الكليب النجوم: أكرم حسني ومحمد ثروت وأوس أوس وشيماء سيف وسليمان عيد.

وقدّم محمد أنور مؤخرًا مسلسل "إسعاف يونس" مع النجوم: سارة سلامة، هناء الشوربجي، ومحمد علي رزق وغيرهم، من إخراج معتز التوني.