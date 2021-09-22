غدا.. مؤتمر صحفي للمهرجان القومي للمسرح لكشف تفاصيل دورته الـ 14

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا غدا الخميس الساعة السابعة مساء بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة.

المؤتمر بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري ، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان وبعض الفنانين المكرمين بالمهرجان .

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية وآلية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم .