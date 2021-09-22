إيمي سمير غانم عن والدها: "أحلى ضحكة بتنور قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة لوالدها الفنان الكبير سمير غانم.

ونشرت "إيمي" صورتين لوالدها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحم أحلى ضحكة بتنور قلبي.. بحبك".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

بينما غادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.