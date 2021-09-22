ليليان نمري لـ”صوت بيروت انترناشونال”: هل يعقل أن لجنة الموركس لم تشاهد “ع اسمك”؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2021 11:06 مساءً

ليليان نمري ممثلة لبنانية مخضرمة مر على عملها في التمثيل اكثر من 50 عاما وطوال تلك السنوات قدمت ادوارا مميزة في عالم التلفزيون والمسرح والسينما اللبنانية. كما بدأت منذ سنوات بالمشاركة في الاعمال العربية المشتركة وعن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “للموت” الذي عرض الجزء الاول منه في رمضان الماضي وكان من بطولة ماغي بو غصن ودانيلا رحمة ومحمد الاحمد وباسم مغنية وغيرهم، فما هي الشخصية التي ستقدمها ليليان نمري في “للموت 2” هذا ما سنعرفه منها عبر حوارها مع “صوت بيروت انترناشونال” حيث قالت “رشحني المخرج فيليب اسمر بالاتفاق مع ادارة شركة “ايغل فيلمز” للمشاركة في “للموت 2″ وانا العب شخصية جديدة عليّ لم اقدمها طوال سنوات عملي في التمثيل، واعتقد ان لها تأثير مميز في الاحداث وهي تراجيدية وليست كوميدية لكني لا استطيع ان افصح عن تفاصيلها في الوقت الراهن حرصا على عنصر المفاجأة وان شاء الله سأبدأ بتصوير دوري بعد شهر تقريبا علما ان فريق العمل بدأ منذ ايام التصوير وآمل ان ينال هذا العمل النجاح الكبير وشخصيتي يحبها الجمهور في رمضان 2022 لانني غائبة عن اعمال رمضان منذ 6 سنوات”.

اما عن دورها في مسلسل “ما فيّ” الذي عرض منذ سنتين وكان من بطولة معتصم النهار وفاليري ابو شقرا ومجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين فقالت نمري دور “تفاحة” في “ما فيّ” احبه جدا لانني اول مرة كنت اقدم شخصية المرأة القروية وقد لمست اعجاب الناس بدوري في العالم العربي وهذا الامر اسعدني جدا و”تفاحة” من اقرب الشخصيات الى قلبي.

اما الاعمال التي تابعتها ونالت اعجابها في الفترة الاخيرة اكدت انها احبت جدا مسلسلي 2020 و”للموت” واضافت “انا لا اتهرب من الثناء على اداء زملائي وزميلاتي فاذا اعجبت بادوارهم واعمالهم وهذين العملين كانا مميزين جدا”.

وعن الفرق بين عملها في الدراما اللبنانية المحلية والعربية المشتركة فأشارت ليليان إلى انها بدأت منذ سنوات قليلة تشارك في الاعمال المشتركة وهي عرفت الجمهور العربي على اسم ليليان نمري من خلال الادوار التي العبها وليس تعاطفا كما يحصل مع نصف الشعب اللبناني الذي يحبني لانني ابنة عبده نمري وعلياء نمري وانا احمد الله على هذه المحبة، وبرأيها ان الاعمال اللبنانية لا تقل جودة من حيث طواقم العمل لكن هذه الاعمال تحتاج الى ميزانيات كبيرة لتقدم بتقنيات عالية.

وعن جديدها الذي سيعرض على منصة “شاهد” اكدت انها تشارك في مسلسل “هروب” وهو من بطولة مجموعة من النجوم الخليجيين والمصريين والسوريين وان شاء الله دوري سيكون بصمة رغم اني ضيفة شرف.

وبالنسبة لتقديمها افلاماً سينمائية في الفترة المقبلة اوضحت انها تحب السينما كثيرا لكن للاسف حاليا تصوير الافلام متوقف بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

واخيرا عن الحملة التي شنت على لجنة جائزة الموركس دور بسبب عدم تكريمها في الحفل الذي اقيم منذ ايام اكدت ليليان نمري “منذ سنوات عدة تقام حملات على لجنة هذه الجائزة على عدم تكريمهم لي لكن هذه المرة كانت الحملة كبيرة لان الجمهور اعتبر ان دوري في مسلسل “ع اسمك” كان مميزا ويستحق التقدير والتكريم وانا هنا اتساءل هل يعقل ان لجنة الموركس دور لم تشاهد شخصية “جورجيت” في هذا العمل؟ عجيب”.