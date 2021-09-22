إيمي سمير غانم تتذكر والدها بصورة: "ربنا يرحم أحلى ضحكة بتنور قلبى"

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

تعيش النجمة إيمي سيمر غانم حالة من الحزن الشديد على رحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتحرص إيمي بين الحين والآخر على مشاركة صور من أعمالهما الفنية أو أخرى نادرة تجمعهم من الذكريات، ومرات أخرى تتوجه لهم بالدعاء وتطالب الجمهور بالدعاء لوالديها.



ونشرت الفنانة ايمي سمير غانم، صورة لوالدها الراحل النجم الكبير سمير غانم من أحد أعماله على حسابها بموقع "انستجرام"، وعبرت عن افتقادها له قائلة: "ربنا يرحم أحلى ضحكة بتنور قلبي.. بحبك".

وفى وقت سابق، واصلت النجمة إيمى سمير غانم، حالة النشاط على حسابها على انستجرام، واستغلال الوقت فى الدعاء الدائم لوالديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لرحيل والدتها وقبل 4 أشهر على ذكرى وفاة والدها.

وبعد أن نشرت إيمى، صورة لوالديها التقطت بالأبيض والأسود، عادت ونشرت فيديو عبر ستورى حسابها على انستجرام، يظهر صورة جمعت والديها أمام البيانو، صحبتها بالآية القرآنية "ﻭَﻗُﻞ ﺭَّﺏِّ ﺍﺭْﺣَﻤْﻬُﻤَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﺭَﺑَّﻴَﺎﻧِﻲ ﺻَﻐِﻴﺮًﺍ".

وأحيت النجمة إيمى سمير غانم، ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدتها النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، التى توفيت يوم 7 أغسطس الماضى، داعية لها بالرحمة والمغفرة.