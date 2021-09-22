شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يشبه نفسه بشعبان عبد الرحيم فى صورة من أيام الطفولة.. ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك الفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر، حس الدعابة والتعليقات الطريفة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر محمد أنور من النجوم الشباب الأكثر تفاعلا على السوشيال ميديا بطريقة ساخرة من صور له في مراحل الطفولة ومن أعماله الفنية، والتعليق على الأحداث الرياضية والفنية.



محمد انور على انستجرام

وشارك الفنان محمد أنور، صورة له من مرحلة الطفولة على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وتفاعل بطريقة ساخرة مع صورته وشبه "ستايله" في اللبس بالمطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم قائلا: " وأنا صغير تقريبا أهلي كانوا بيحبوا شعبان عبد الرحيم فكانوا بيلبسوني نفس ستايله في القمصان".



محمد انور فى الطفولة

وكان قد اقتحم الفنان محمد أنور، عالم الغناء من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "انتوا كدة كلكوا"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب والأغنية ديو مع المطربة يسرا الجندى، وهى من كلمات وألحان يسرا الجندى وتوزيع أحمد وحيد "كينج"، والكليب من اخراج أحمد عبد الوهاب.

وظهر خلال أحداث الكليب عدد من ضيوف الشرف الذين استعان بهم الفنان محمد أنور في أحداث الكليب، حيث ظهر الفنان أكرم حسنى من خلال مكالمة فيديو كول أثناء حديثه مع محمد أنور، كما ظهر زميله بمسرح مصر محمد أسامة الشهيرة بـ "أوس أوس" عامل من العمال "الفواعلية".