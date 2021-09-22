فيلم موسى يتخطى الـ 16 مليوناً فى السينمات بعد 6 أسابيع من عرضه

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

حقق فيلم "موسى"، من بطولة كريم محمود عبد العزيزوإياد نصار مبلغ 90,107 ألف جنيه ليلة أمس الثلاثاء، لتتخطى إيراداته الـ16مليون ونصف المليون جنيه منذ عرضه فى السينمات يوم 11 أغسطس الماضى.



فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

تدورأحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

فى سياق مختلف يواصل كريم محمود عبد العزيز تصوير فيلمه الجديد "من أجل زيكو" الذى يعود به إلى الكوميديا مرة أخرى، ويشارك فى بطولته كل من منة شلبى، محمد محمود، محمود حافظ، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج بيتر ميمى.