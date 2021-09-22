بشار الشطي وعبد الله الرويشد في عمل فني جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان بشار الشطي صورة تجمعه مع الفنان عبد الله الرويشد، وعلّق على الصورة وكتب: أنا بحبك أفيض بشوق.. تخشع في هواك أيامي.. يلون المطر.. يا أجمل أحلامي.

كما نشر الرويشد في استوري انستغرام على الصفحة الرسمية له عدداً من المقاطع التي تجمعه مع الشطي.

يُذكر أن الفنان عبد الله الرويشد والفنان بشار الشطي قد انتهيا من تسجيل أوبريت غنائي حمل عنوان (أنا الكويت)، من كلمات الشاعرين ساهر، ومحمد الشريدة، ومن ألحان بشار الشطي. وسيُعرض في إكسبو 2020 المقام في الإمارات، والذي ستنطلق فعالياته مطلع شهر أكتوبر المقبل 2021 في دبي.

والأوبريت سيشارك فيه الفنان عبد الله الرويشد والفنان بشار الشطي وشهد العميري، والعمل يتكون من ثلاث لوحات، وقد تم تصوير العمل فيديو كليب، وسيُعرض بتاريخ 30 سبتمبر في الحفل الخاص لاحتفالية افتتاح الجناح الكويتي في إكسبو 2020.