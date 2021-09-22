ديميت أوزدمير تتعرّض لحملة تنمّر بعد ظهورها الأخير.. “فوتوشوب وتجميل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم الممثّلة التركيّة ديميت أوزدمير، “الترند” التركيّ بعد ظهورها أمس في برنامج منوّعات على إحدى القنوات التركيّة، وتعرّضت إلى حملة تنمّر واسعة بسبب اختلاف شكلها عن صورها الأخيرة التي نشرتها في حسابها عبر “إنستغرام”.

ولاحظ المشاهدون أنّ ملامح ديميت الجميلة تبدّدت خلال ظهورها في البرنامج، إذ اتّهمت بخداع الجمهور والمبالغة بـ”الفوتوشوب”، فيما ذكر البعض أنّها خضعت لعمليّة تجميل فاشلة.

محبو النجمة التركيّة دافعوا عنها بشراسة، وأكّدوا أنّ جمال ديميت طبيعيّ، وأنّها لم تخضع لأيّ عمليّة تجميل، وصورها من البرنامج جاءت على هذا النحو بسبب الإضاءة السيّئة، وانتقدوا المتنمّرين عليها.