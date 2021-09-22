بالزغاريد وقرع الطبول.. استقبال نجوى كرم في الأردن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصلت النجمة اللبنانية نجوى كرم إلى الأردن، استعداداً لحفلها غداً، ضمن فاعليّات مهرجان “جرش”.

وجرى استقبال جماهيريّ لها، حيث استقلّت طائرة مروحيّة جابت بها فوق العاصمة الأردنيّة، قبل أن تصل إلى مكان تجمّع المعجبين الذين قدّموا لها عباءة بيضاء، وحيث استقبلت بالزغاريد وقرع الطبول ورفع العلمَين اللبنانيّ والأردنيّ.

على عزف النشيد الأردني والورود استقبل الفانز نجوى، ورفع كل من علمي الأردن ولبنان حسب الفيديوهات التي شاركتها نجوى بالستوري على إنستغرام.

ونشرت نجوى كرم عبر حسابها في “إنستغرام”، صورة من الطائرة وعلّقت قائلة: “في الطريقة التي أحبّها، “فانز” الأردن يلاقيني”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هاشتاغ “نجوى كرم في جرش” وشاركوا تغريداتهم على تويتر، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معها.

وكانت نجوى كرم روّجت لحفلها الذي سيُقام يوم غد الخميس، قائلة: “اشتقت كثيراً إلى الأردن وشعبها، موعدنا في 23 أيلول في مهرجان “جرش”، لنسترجع أحلى ذكريات النجاح والفرح بوجودكم”.