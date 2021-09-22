نزاع قضائي جديد بين أنجلينا جولي وبراد بيت على "شاتو مرافال"

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"الخليج 365": رغم أن طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت تم عام 2019 ، لكن الزوجين السابقين لا يزالان على خلاف حول عقار فخم يشتركان في ملكيته في فرنسا، وفقًا لأوراق دعوى قضائية حصلت عليها قناة Fox News.

وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها يوم الثلاثاء في لوكسمبورغ ، نجمة "Maleficent" البالغة من العمر 46 عامًا بمحاولة بيع حصتها البالغة 50٪ في شاتو ميرافال الذي تبلغ مساحته 1000 فدان في مدينة كورينس الفرنسية ، وتبلغ قيمته 164 مليون دولار دون السماح لبيت، البالغ من العمر 57 عامًا. بحق الخيار الأول لشرائه.

الملكية المترامية الأطراف مملوكة لشركات منفصلة ذات مسؤولية محدودة يسيطر عليها الطرفان، وفقًا لأوراق المحكمة، التي تنص على أن ميرافال مملوكة لشركة Quimicum - وهي شركة يمتلك بيت في الأصل حصة 60 ٪ منها من خلال شركته Mondo Bongo. بينما حصلت جولي على 40٪ من خلال شركتها Nouvel.

"من الجدير بالذكر أنه ، على مدى السنوات الأربع الماضية ، لم تتصرف Nouvel [شركة جولي] لصالح Quimicum [شركة بيت] وذلك من خلال التأخير الممنهج للموافقة على الحسابات السنوية والتجديد للمدير" ، كما جاء في الدعوى.

تكشف الوثائق أنه قبل ثلاث سنوات من بدء إجراءات الطلاق التي دامت سنوات ، نقل بيت 10 ٪ من حصته إلى جولي في خطوة جعلتهما مالكين مشاركين 50/50 في العقار الفخم.

نقلت مصادر لقناة فوكس نيوز يوم الثلاثاء أن تعامل جولي المزعوم مع العقار هو محاولة الممثلة لتجنب التزاماتها تجاه بيت حيث من المفترض أن الطرفين اتفقا على منح الآخر خيار شراء التركة بشكل مباشر إذا قرر أحدهما البيع.

في هذه الأثناء ، يوجه معسكر جولي أصابع الاتهام إلى بيت بزعم أنه استخدم شهرته في محاولة لكسب التعاطف في معركة الوصاية المستمرة بين الزوجين السابقين.