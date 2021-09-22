شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير ينقذ ابنته من الزواج العرفى بهدوء فى "أجازة مفتوحة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة on، حالياً مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة الفنان شريف منير والفنانة لقاء الخميسى، حيث يواصل أبطال العمل التصوير بالتزامن مع عرضه، وحقق المسلسل نجاحاً كبيرا منذ إنطلاق عرض الحلقات الأولى، من إخراج محمد حماقى.

وخلال عرض حلقة أمس الثلاثاء، اكتشفت لقاء الخميسى ورقة زواج عرفى في خزانة غرفة ابنتها، حيث أصابها الذهول بعد قراءة تلك الوثيقة، لتقرر صفعها على وجهها، وذهبت لتقول لزوجها "شريف منير" ليتفاجئ الأب بتلك الواقعة، ويحاول بطريقة لطيفة أن يهدى الأمور ويتعامل مع الموقف بكل رزانة، حيث ألتقى شريف منير مع حبيب ابنته ويحاول أن يفهمه أن مازال صغيراً وأن كل ما يحدث ما هو إلا مراهقة شباب ولكن بطريقة مهذبة، وبعد تلك اللقاء عادت المياة لمجاريها، ليثبت شريف منير أن الأمور يجب أن تحل بطريقة هادئة مع الأبناء وأن العنف والقرارات الخاطئة ممكن تأتى بأمور لا يحمد عقباها .

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.