شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد ومصطفى حجاج يطرحان "ع الدوغرى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أحمد سعد ومصطفى حجاج دويتو "ع الدوغرى"، اليوم الأربعاء، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة، وعبر كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج فى بيان عن سعادتهما بهذا اللقاء الفنى وأشادا بهذا التعاون.

تقول كلمات الأغنية:

احنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش

وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش

إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش

عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش

الخوف مايخوفناش

فبلاش تناطحنا بلاش

بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش

إبلع

ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقة

وبنجري ومابنهداش

وكان المطرب أحمد سعد حصد مؤخرا جائزة أفضل تتر عن مسلسل الاختيار 2، فيما حصل مصطفى حجاج على جائزة أفضل صوت شاب، وذلك فى حفل توزيع جوائز دير جيست فى الدورة الـ18.