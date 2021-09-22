شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تتجاوز أحزان وفاة والدها فى حفل بالأوبرا مطلع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة حنان ماضي، حفلا موسيقيًا، الجمعة 1أكتوبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويتزامن الحفل مع مرور شهر ونصف على وفاة والدها الذى رحل فى أغسطس الماضى.

ومن المقرر أن تقدم حنان ماضى ، مجموعة من أشهر أغانيها، ومنها "ليلة عشق" و"شباك قديم" و"إحساس" ومن أشهر أغانيها "شدى الضفاير"، "حاولت أعيش، بالإضافة إلى أغاني مسلسلات على نار هادئة، المال والبنون، الوشاح الأبيض، البحار مندى، وآسيا.

كانت المطربة حنان ماضي، قد أعلنت وفاة والدها، 16 أغسطس الماضى، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "انا لله وانا اليه راجعون انتقل والدى العزيز محمد ماضي الى رحمة الله اسألكم الفاتحة".

وصحبت الفنانة حنان ماضي، خبر وفاة والدها بآيات من القرآن الكريم: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، وحرص أصدقاء حنان ماضي على نعي والدها بتعليقات على منشور اعلان وفاة والدها.