رسميا.. محمد رمضان يتعاون مع المنتج محمد السعدي في دراما رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان محمد رمضان، مشاركته في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل درامي من إنتاج محمد السعدي .

ونشر "رمضان" صورة له مع السعدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "تم بحمد الله، التعاقد على مسلسل رمضان ٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي، تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين.. رمضان يجمعنا إن شاء الله بكل خير وثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في دراما رمضان 2021 بمسلسل "موسى" وشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، أسماء جلال، تارا عماد، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

بينما قدم المنتج محمد السعدي مسلسل "لعبة نيوتن" وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة العمل منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد.