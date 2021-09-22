أبرز أعماله "الضوء الشارد" و"أم كلثوم".. وفاة مهندس الديكور نبيل سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، مهندس الديكور نبيل سليم.

الفنان الراحل يعتبر أحد قامات قطاع الإنتاج بماسبيرو، وقدم خلال مشواره الفني عددا من الأعمال الناجحة.

وعمل "سليم" مهندس ديكور عدد من فوازير رمضان لعل أبرزها: "عمو فؤاد، صورة و30 فزورة، أنا وإنت، ألف ليلة وليلة، حول العالم، المناسبات، عالم ورق ورق، المضحكون".

وفي الدراما التليفزيونية مسلسلات هامة أبرزها: "نصف ربيع الآخر، حلم الجنوبي، الزيني بركات، الحاوي، السيرة الهلالية، الضوء الشارد، أم كلثوم، قاسم أمين، جحا المصري"، وغيرها من الأعمال الناجحة.

وكان آخر أعماله مسلسل "ونيس والعباد وأحوال البلاد- 8"، وعرض العمل عام 2013، للنجم محمد صبحي.