تامر حبيب : ” اسفوخس علي ده زمن “

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - نشر السيناريست ” تامر حبيب ” منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” انتقد من خلاله أحد مذيعي الراديو دون الكشف عن هويته بروايته لموقف أظهر ضعف مستوى اللغة العربية عند هذا المذيع .

فكتب تامر حبيب في منشوره : ” مذيع شاب في إذاعة شبابية كان بيلعب مع المستمعين لعبة الحروف .. شبه أتوبيس كومبليه بتاعة زمان وطلب من المستمع كلمات بحرف السين ” .

وتابع :” فالمستمع قال سلطنيات ( جمع سلطانيه) .. المذيع الإعلامي المثقف قاله غلط سلطانيات بحرف الصاد .. قام المستمع قاله سبورة ، الإعلامي الشاب قاله سبورة كمان بحرف الصاد فالمستمع خسر اللعبة ” .

وأضاف تامر حبيب معربا عن استيائه الشديد من إختيار مذيعين للراديو بدون أي ثقافة قائلا : ” سمعته بودني دي اللي هايكلها الدود .. اسفوخس علي ده زمن ” .