مقطع فيديو يجمع ” أحمد زاهر وروجينا ” تريند على السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - تواجدت الفنانة ” روجينا ” في حفل مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم منذ أيام في دورته ال 12 وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي .
وخلال إجراء روجينا لأحد المقابلات على السجادة الحمراء فاجئها الفنان ” أحمد زاهر ” قادما من خلفها وصرخ في أذنها قائلا : ” يا عمري ” وهي الكلمة التي اشتهرت بها روجينا في مسلسل ” البرنس ” الذي جمعهما وعرض في رمضان 2020 .
لترد عليه روجينا قائلة : ” توحة وحشني يا توحة ” .. وحرص أحمد زاهر على تهنئتها بتكريمها في المهرجان عن دورها في مسلسل ” بنت السلطان ” معربا عن حبه لها فقال : ” دي حبيبتي وأختي وروح قلبي ” .
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