الموت يفجع الفنان ” عبد الله الرويشد “

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - أعلنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عن وفاة الملحن الكويتي ” محمد الرويشد ” شقيق الفنان ” عبد الله الرويشد ” . فنشرت مي العيدان صورة عبر حسابها على إنستجرام للفنان عبد الله الرويشد وشقيقه الراحل كتبت في تعليقها عليها : ” انتقل إلى رحمة الله تعالى الملحن محمد رويشد شقيق الفنان عبد الله رويشد ” . وتابعت : ” ​​إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويحشره مع الأبرار والصديقين والصالحين وينزله منزل حسن .. لاتبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء رزق الميت ” .

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