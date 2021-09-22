رنا سماحة تكشف جنس مولودها واسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنتظر الفنانة المصرية، رنا سماحة، مولودها الأول من زوجها المغني والملحن المصري سامر أبوطالب، وذلك بعدما فاجأ الثنائي الجمهور قبل عدة أشهر بإعلان الخطبة، ثم الزواج بعدها بشكل سريع.

وكشفت سماحة، في تصريحات صحفية، عن جنس المولود الذي تنتظره، واسمه، وكيفية العمل على تربيته، إضافة إلى تمنيها أن يكون طفلها الأول “صبية”، كاشفة عن السبب، فضلاً عن ألبومها الغنائي، وحقيقة أنباء انفصالها عن زوجها، التي راجت مؤخراً.

وقالت سماحة: “بدأت بمشاعر الامومة بها، عندما شعرت بوجود كائن يتحرك بداخلي”.

وتابعت المطربة المصرية: “أنا حامل في صبي، وقررت أسميه مالك، كما أنني أنتظر قدومه لعالمنا في نهاية العام الجاري”.

وأضافت: “كنت أتمنى أن يكون المولود (صبية)، لأنني تربيت مع أخواتي البنات في بيت واحد، ويوجد بيننا حالة كبيرة من الترابط

والحب، لذلك تمنيتها صبية لكي تكمل هذا الترابط، ولكن ربنا لديه حكمة في أن يكون صبياً”.

وأشارت المطربة الشابة: “سوف أربي ابني على أن يكون رجلاً لديه مسؤولية كبيرة، ليكون سنداً لي في الحياة”.

وأوضحت سماحة: “تم طرح ألبومي خلال الفترة الماضية، وأنا سعيدة جداً بالنجاح الذي حققه، لأنني تعبت كثيراً حتى يخرج بهذا الشكل، ورغم ذلك قررت الاتجاه للأغاني السينغل خلال الفترة المقبلة”.

وأكدت رنا سماحة: “لم أنفصل بشكل رسمي عن زوجي، لكن يوجد بيننا خلاف كبير، ومن الممكن أن يتم حله ونعود لبعضنا”.

واختتمت حديثها، بالقول: “انتهيت من تصوير فيلم أشارك فيه كضيفة شرف، كما أنني أستعد لتصوير فيلم آخر خلال الأيام المقبلة”.