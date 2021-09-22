عبدالله الرويشد يفجع بوفاة شقيقه.. ونجوم الفن يواسونه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ودع الملحن الكويتي الكبير، محمد الرويشد، شقيق النجم الكويتي عبدالله الرويشد، عالمنا اليوم الأربعاء، وسط حالة من الحزن بين الأسرة، والمحبين من نجوم الفن والغناء في الخليج.

وأعلنت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، وفاة محمد الرويشد، عبر تغريدة لها في حسابها على “تويتر”، حيث قدمت التعازي لأشقائه جميعهم.

وكتبت السعيد: “‏انتقل إلى رحمة الله تعالى الملحن الكبير الاستاذ ‎#محمد_الرويشد علم من أعلام الموسيقى في الكويت، وولد الفنان أحمد الرويشد، وشقيق الفنان الكبير عبدالله الرويشد، والدكتور فهد الرويشد، والفنان عادل الرويشد.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وعظم أجر الرويشد كلهم”.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة عبدالله الرويشد، في مصابه، وسط كلمات النعي وتمني الرحمة والمغفرة، من بينهم مساعد البلوشي، الذي دون تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، قائلاً: “‏خالص العزاء والمواساة لأخي الغالي الكبير الفنان عبدالله الرويشد بوفاة أخيه المغفور له بإذن الله ‎#محمد_الرويشد.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

أما منصة “نكست الإخبارية”، فكتبت في تغريدة عبر حسابها في”تويتر”: “‏انتقل إلى رحمة الله تعالى الملحن الكبير الاستاذ (محمد الرويشد) الشقيق الاكبر للفنانين عبدالله وعادل الرويشد رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتبت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، في منشور لها عبر حسابها في “إنستغرام”: “انتقل إلى رحمة الله محمد الرويشد شقيق الفنان عبدالله الرويشد.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويحشره مع الأبرار والصديقين”.

والملحن محمد الرويشد هو محمد عبدالرحمن محمد الرويشد، ملحن كويتي، وهو شقيق المغنيين عبدالله وعادل الرويشد، والذي استطاع أن يقدم العديد من الألحان لكبار الفنانين، منهم شقيقه الفنان عبدالله الرويشد من خلال أغنيتين هما: “نحن الوفا” عام 1986، وهي من كلمات ساير الساير، وأغنية “خذني معك” من كلمات الشاعر بدر بورسلي.