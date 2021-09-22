شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراحلة رجاء الجداوي تترحم على والديها بصورة أبيض × أسود من الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أميرة مختار، على مشاركة متابعي والدتها الراحلة عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، بصورة لوالديها الراحلين الكابتن حسن مختار والنجمة القديرة رجاء الجداوي، لتترحم عليهم، بصورتين الأولي باللون الأبيض والاسود والاخري بالالوان، لترفق الآية القرأنية " وقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا".

وكانت قد حرصت ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، على إحياء الذكرى الـ22 لوفاة النجمة القديرة الراحلة تحية كاريوكا، التي وافقت أول أمس، حيث نشرت مجموعة صور عبر حساب والدتها الراحلة بموقع "إنستجرام" لتحيي ذكرى رحيلها.

وكتبت ابنة الراحلة عبر "إنستجرام": "الله يرحمكم اليوم ذكرى وفاة طنط تحية الـ22 الله يرحمها"، وسرعان ما حصد البوست عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات.