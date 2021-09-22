شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تكشف عن أول صورة من شخصيتها فى حكاية "مش مبسوطة" من "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بشرى عن أول صورة من حكاية "مش مبسوطة" ضمن أحداث مسلسل "زى القمر، من إخراج شيرين عادل، ومن المقررعرضها خلال الفترة المقبلة، حيث يتبقى لفريق العمل يوم واحد فقط، وينتهى من تصوير المسلسل بالكامل.

وجمعت الصورة الفنانة بشرى والفنانة داليا مصطفى داخل الديكورالرئيسى للحدوتة، وظهرت بشرى مرتدية ملابس الشخصية التي تجسدها في أحداث الحدوتة التي تتكون من 5 حلقات.

من ناحية أخرى تنتظر بشرى عرض فيلمها الجديد "معالى ماما" ويشاركها فى بطولة العمل كل من محمود الليثي، ويجمع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم: شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وتأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف، ومسئول إعلامي يارا أحمد.