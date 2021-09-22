شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجي بعد رحيل والدها: "شو يعني ادخل البيت وماشوفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، على توجيه رسالة مؤثرة عبرت فيها عن افتقادها لأبيها الذى رحل عن عالمنا مؤخرا، ونشرت أبيات شعرعبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، مصحوبة بصورة لوالدها الراحل محمد فواخرجي.

وكتبت فواخرجي: "شو يعني ادخل البيت وماشوفك، شو يعني دور عليك وما اتبارك بوشك، شو يعني ما إوعى الصبح ع اسمي من تمك، شو يعني يبقى الصدى ويغيب صوتك، شو يعني انت مالك هون بس مّلّلي الدنيه عطرك، وشو يعني يمرق وقت وماتكون وقتي واحمل همك، وشو يعني بطّل اعمل صبي حلاق واحلقلك".

وأضافت فواخرجي فى البوست "شو يعني ساعتك ع جنب ومانها بإيدك، شو يعني كتابك مسكّر وباردة مكتبتك، قميصك المكوي بزيادة وبيجامتك وتفاصيلك، الزيتونة كانت ناطرة أول مطرة، انجرح المطر بروحتك ، ونشفت، العنب بطّل حلو ومنه الدمع أحمر، والصبار زاد شوكه قهر وأسى بعدك، والياسمينة دبلت على غيابك مش مصدقة، وبعدها عالباب ناطرتك، يابابا … كنت ضل شوي … اشتقت شمك، لو عشت العمر عمرين ، بحاجتك، وبيبقى بكير وبعد بكير، وماشبعت منك".



والد سلاف فواخرجي

وتوفي والد الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، وفقا لما أعلنته نقابة فناني سوريا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي حرصت على تقديم التعازي للنجمة السورية، حيث نشر الحساب صورة لوالدها، مصحوبة بتعليق :" فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".