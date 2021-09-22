شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنان الكويتى عبد الله الرويشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان الكويتى عبد الله الرويشد، وفاة شقيقه محمد عبد الرحمن الرويشد عبر حسابه على تويتر منذ قليل.

وقدت الفنانة أصالة، التعازى للفنان عبد الله الرويشد، قائلة:" الله يرحم الأستاذ محمد عبدالرحمن الرويشد ويصبّر قلوب أهله وأحبّائه ولأستاذنا الغالي الحبيب عبد الله الرويشد دعوات كثيره لقلبه الكبير بالسكينة والصبر حفظه الله منّ كلّ مكروه ومنّ كلّ ألم".



عبد الله الرويشد

يذكر أن الفنان عبد الله الرويشد قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بالسعودية بمصاحبة النجوم داليا مبارك وفهد الكبيسي، وعبَّر فيها رويشيد عن محبته وامتنانه للجمهور السعودى، خاصة بعدما حققت الأغنية الوطنية "يا عمرى يا السعودية" أصداءً واسعة.

وكان المطرب الكويتى عبد الله الرويشد قد شارك من قبل فى أوبريت غنائى وطنى بعنوان "جايلك يا مصر " يقول فيه: "يا مصر جايلك أشكر جمايلك.. عمرك ما غيبتى فى القلب شايلك..".

أوبريت "جايلك يا مصر" من تأليف وإنتاج الشاعر الكويتى عيسى العميرى الذى يظهر فى بدايته وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبى ورعاية حازم بركة وغناء عبد الله الرويشد وديانا كرزون وأحمد سعد وشذا وتصوير محمد مصطفى ومونتاج شريف عادل وإخراج أيمن عبد المنعم.