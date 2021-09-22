صلى على نفسه "صلاة الميت" قبل رحيله.. ياسين الضوي يعلن وفاة والده "فيديو"‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الكاتب المسرحي والفنان ياسين الضوى، عن وفاة والده فجر اليوم الأربعاء، بعد أن قام الراحل بأداء صلاة الجنازة على نفسه قبل رحيله.

الفنان ياسين الضوي نشر عبر صفحته في موقع فيس بوك، مقطع فيديو لوالده قبل رحيله، وكتب :"رحل أبي إلى بارئه فجر اليوم بعد أن صلى على نفسه صلاة الميت، سلاما يا أبي .. لعلي ألقاك في عليين".

وشارك الفنان ياسين الضوي بموسم رمضان الماضي، في مسلسل "موسى" الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين والفنانات، منهم: سمية الخشاب ورياض الخولي ومنذر رياحنة، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وقدم ياسين من قبل شخصية "الشيخ محمود" في مسلسل "الزوجة الثانية"، الذي كتب له السيناريو والحوار، وتولى إخراجه المخرج خيري بشارة، وقام بالبطولة عمرو عبد الجليل، وعلا غانم، وأيتن عامر، وغيرهم..