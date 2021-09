شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل ويلي جارسون عن عمر يناهز الـ 57 بعد معاناة مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف موقع جاست جيرد عن وفاة الممثل ويلي جارسون عن عمر يناهز الـ 57 بعد معاناة مع السرطان، وهو الفنان الذي اشتهر بدور ستانفورد بلاتش في مسلسل Sex and the City.

وذكر موقع TMZ إن جارسون كان يكافح السرطان ، لكنه لم يتأكد بعد من كونه سبب وفاته.

النسخة الجديدة من مسلسل Sex and the City، تطرح بعنوان And Just Like That، حيث يقدم دور السيد بيج التي سبق وقدمها من قبل في النسخة الأولي من العمل ويشارك كريس البطولة كل من سارة جيسيكا باركر، سينثيا نيكسون وكريستين ديفيس.

يطرح المسلسل تحت اسم And Just Like That، ويتابع تقديم شخصيات المسلسل الشهير السابق، وقد لعبت باركر دور البطولة في المسلسل الأصلي، ويغيب عن المسلسل الجديد كيم كاترال، الذي لعب دور سامثا جونيس، حيث اختارت كاترال عدم المشاركة في الإصدار الجديد.

واستمر المسلسل الأصلى Sex and the City، فى العرض على منصة HBO لمدة ستة مواسم من عام 1998 إلى عام 2004.

مسلسل Sex and the City ليس الأول أو الأخير من سلاسل HBO التي وضعت في خريطة العرض، لإعادة إنتاجها مرة أخرى، وذلك فقا لما نشره موقع "tvseriesfinale".