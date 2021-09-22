شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها..كيف نجحت ريهام حجاج فى فرض اسمها كبطلة لأعمالها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة ريهام حجاج، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 22 سبتمبر، ولدت ريهام في مدينة ميلانو بإيطاليا لأبويين مصريين، وعاشت معظم حياتها في الخارج حيث تخرجت في كلية الإعلام، ثم عملت بمجال التسويق وعادت لمصر، واتجهت إلى مجال التمثيل، وذلك من خلال أول أعمالها بفيلم (سفاري) عام 2010.

وبعدها نجاحها فى لفت الأنظار إليها فى أول أعمالها، تم اختيارها للمشاركة فى عدد كبير من الأعمال الفنية، منها "سجن النسا"، "رقم مجهول"، "بنات سوبر مان"، "السيدة الأولى"، و"شربات لوز".

ورغم تواجدها القليل فى السينما إلا أنها نجحت فى تقديم محطات فنية قوية ومختلفة، حيث أدت الكوميديا بخفة دم فى فيلم " يوم مالوش لأزمة " مع النجم محمد هنيدى، وحققت ريهام نجاحاً كبيراً، في فيلم "مولانا"، مع عمرو سعد، حيث ظهرت فى دور المحجبة التى تغير حياة الشيخ الذى جسده عمرو سعد، وقدمت الرومانسى الممزوج بالكوميديا مع رامز جلال فى "رغدة متوحشة"، هذا بالإضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى عدة أعمال جعلتها واحدة من نجمات غير المميزات.

وتعد النجمة ريهام حجاج واحدة من أبرز فنانات جيلها ممن صعدن بسرعة كبيرة إلى عالم النجومية بفضل موهبتها التى ظهرت فى عدد من الأعمال التى شاركت فيها بأدوار رئيسية أو تولت بطولتها، حيث لعبت أدوار البطولة النسائية بأعمال في غاية الأهمية قبل أن تصبح بطلة بعالم الدراما التليفزيونية.





كما لعبت دور البطولة فى مسلسلات "هبة رجل الغراب"، و"كارمن"، و"لما كنا صغيرين"، و "وكل ما نفترق"، وإحدى حكايات مسلسل "نصيبي وقمستك"، ومسلسل "الكبريت الأحمر"، و"يونس ولد فضة" ولعبت ريهام حجاج دور مهما فى مسلسل سجن النسا، والذى نال إعجاب المشاهدين لإتقانها الدور ببراعة.

يذكر أن النجمة ريهام حجاج قدمت فى شهر رمضان الماضى مسلسل "وكل ما نفترق" وشارك فى بطولته أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج طارق الجناينى، وتم عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ودارت أحداث المسلسل حول "نور" التي تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانطلاق في مغامرة بين الماضي والحاضر رفقة شقيقتها زينب.