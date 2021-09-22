كتب امير فتحي في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - شهد حفل العرض الخاص لفييلم ” عروستي ” حضور الفنانة ” صابرين ” وهي واحدة من أبطال العمل برفقة نجليها في الظهور الأول لهما .
حيث ظهرت صابرين مع إبنها الأكبر ” علي ” وإبنها الأصغر ” يوسف ” على السجادة الحمراء أثناء التقاطها الصور التذكارية وإجراء المقابلات على هامش العرض الخاص للفيلم .
يذكر أن فيلم عروستي قد طرح يوم أمس الثلاثاء في جميع دور العرض السينمائي .. ويشارك في بطولته كلا من الفنانين : ” جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين ومحمود البزاوي وزينب غريب وندى أكرم ومروان يونس وغيرهم .
والفيلم من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير .. وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة .. الظهور الأول لنجلي الفنانة ” صابرين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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