بالصورة .. الظهور الأول لنجلي الفنانة ” صابرين “

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - شهد حفل العرض الخاص لفييلم ” عروستي ” حضور الفنانة ” صابرين ” وهي واحدة من أبطال العمل برفقة نجليها في الظهور الأول لهما .

حيث ظهرت صابرين مع إبنها الأكبر ” علي ” وإبنها الأصغر ” يوسف ” على السجادة الحمراء أثناء التقاطها الصور التذكارية وإجراء المقابلات على هامش العرض الخاص للفيلم .

يذكر أن فيلم عروستي قد طرح يوم أمس الثلاثاء في جميع دور العرض السينمائي .. ويشارك في بطولته كلا من الفنانين : ” جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين ومحمود البزاوي وزينب غريب وندى أكرم ومروان يونس وغيرهم .

والفيلم من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير .. وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي .