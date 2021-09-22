كتب امير فتحي في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - علق الفنان ” سمير صبري ” في تصريحات له لبرنامج ” ET بالعربي ” على الشائعات التي تم تداولها في الساعات القليلة الماضية حول وفاته واصفا إياها ب ” قلة أدب ” .
فأعرب سمير صبري في تسجيل صوتي عن إستيائه وإنزعاجه من مثل هذه الشائعات التي لا يعلم الهدف من وراء ترويجها وتداولها دون التأكد من صحتها .
فقال : ” مش فاهم الناس اللي فاضية تطلع إشاعات على الناس .. دي قلة أدب .. والإشاعات المغرضة اللي بتطلع على الوسائل الحديثة ” .
وتابع : ” نفسي اللي بيكتبوا الحاجات دي واللي بينزلوا الأخبار دي يتأكدوا من صحتها عيب كدة عيب ” .
يذكر أن الفنانة ” مديحة حمدي ” كانت قد نشرت منشورا نعت من خلاله وفاة الفنان سمير صبري عن سرعان ما حذفته واعتذرت عن عدم تحريها الصدق والدقة من الخبر قبل نشره .
فقالت : ” أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تؤثر في الأرحام والزملاء .. آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أ/ سمير صبري .. أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد ” .
وأضافت : ” وفعلا هذا درس لي شخصيا أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق .. ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا أ/ سمير صبري دمت لنا ولجمهورك ومحبيك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق سمير صبري على شائعة وفاته : ” دي قلة أدب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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