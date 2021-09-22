مصر.. نجل عادل إمام يكشف حقيقة إصابة "الزعيم" بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

كشف المنتج والمخرج رامي إمام حقيقة إصابة والده الفنان المصري عادل إمام بفيروس كورونا، كما أشيع على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال رامي إمام في تصريحات إعلامية إن والده عادل إمام بخير، وما أشيع عن إصابته بفيروس كورونا عار تماما من الصحة، مؤكدا أنه مازال في الساحل الشمالي يقضي فصل الصيف مع أبنائه وأحفاده.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه الشائعة، وأنها لم تقتصر على الإصابة بكورونا فقط، بل أُثيرت أكثر من مرة شائعات تفيد بوفاة والده، مطمئنا الجمهور على صحة والده.

وقال: "الزعيم صحته زي الفل، والحمد لله كويس ومش تعبان، وما فيش فيه أي حاجة وحشة نهائي، وبيطمنكم ما تقلقوش عليه"، معلنا استعداد والده للعودة للسينما بعد غياب طويل بفيلم سيكون من إخراجه، ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل عن العمل.

وكان آخر أعمال الزعيم السينمائية فيلم "زهايمر"، الذي عرض في العام 2010، وشارك في بطولته كل من: نيللي كريم، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، وهو من إخراج عمرو عرفة.

ينما كان آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو"، الذي طرح في السباق الرمضاني، للعام 2020، وشارك معه عدد من الفنانين، منهم: داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وطارق الأبياري، وهدى المفتي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.