شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى يجرى العملية الثانية .. وزوجته: قرار خروجه سيتحدد خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفنان نضال الشافعى أول أمس الإثنين، عملية جراحية ثانية استكمالا للعملية الجراحية الأولى داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، وقالت هند محمد على، زوجة الفنان نضال الشافعى لـ"الخليج 365" إن زوجها أجرى العملية الثانية في القولون، وأن الدكاترة أبلغوها أن قرار خروجه من المستشفى من عدمه سيتحدد بعد مرور 48 ساعة من وقت العملية، واستقرار حالته الصحية.

وطالب مؤخرًا نضال الشافعي، جمهوره بالدعاء له خلال إجرائه عملية جراحية ثانية، بعد عمليته الأولى لاستئصال المرارة، والتي أجراها مؤخرًا، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غدًا إن شاء الله.. اللهم اشفني واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل".

وكان خضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، وشارك نضال الشافعى فى موسم رمضان الماضى بعملين؛ الأول مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

كما شارك نضال الشافعي ضيف شرف في مسلسل "الاختيار" والذى حقق من خلاله إشادات كبيرة من خلال تجسيده لدور بدوي مصري يتم القبض عليه من قبل العناصر الإرهابية في سيناء ويحققون معه يكشف عن وطنية البدو المصريين في سيناء وولائهم لوطنهم مصر.