شكرا لقرائتكم خبر عن جون ستيورات يعود بشكل جديد عبر منصة Apple+ .. شاهد الملامح الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الإعلامي الأمريكي الشهير جون ستيورات، بشكل جديد ومختلف فى سلسلة من اللقاءات والحوارات تعرض عبر منصة Apple الشهيرة بعنوان The Problem With Jon Stewart، بعد طول غياب عن الشاشات.

وطرحت الشركة المنتجة للسلسلة الجديدة الملامح الأولي لكواليس ظهور ستيورات من جديد، حيث نشرت مقطع فيديو قصير يضم عدد من اللقاءات التى سيجريها ستيورات مع ضيوف وبعض اللقطات من الاستوديو الجديد الذي سيطل منه.

وستعرض سلسلة "The Problem With Jon Stewart" في 30 سبتمبر ويذاع مرة كل أسبوعين، ويمثل هذا المشروع أول حضور تليفزيوني منتظم لجون ستيورات منذ مغادرته "The Daily Show" في عام 2015.

بدأ ستيوارت بتعليقه السياسي الكوميدي كمضيف لبرنامج "The Daily Show with Jon Stewart" في Comedy Central ، وهو الدور الذي شغله لأكثر من 16 عامًا، تلقى العرض 56 ترشيحًا لجائزة إيمي خلال تلك الفترة ، وفاز فيها بـ20 ترشيحات متتالية لأفضل سلسلة متنوعة تمثل أطول سلسلة في تاريخ إيمي، كما حصل "The Daily Show" على جائزتي Peabody خلال فترة عمله.



جون ستيورات



ستيوارت

مهد ستيوارت الطريق لعدد من النجوم الحاليين في عالم الكوميديا ​​السياسية، بما في ذلك جون أوليفر وسامانثا بي وستيفن كولبير، الذين ظهروا جميعًا في "The Daily Show"، وهو أيضًا آخر مقدم سابق يغامر بدخول سلسلة جديدة مع خدمة البث المباشر، بعد تشيلسي هاندلر وديفيد ليترمان.