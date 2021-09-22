شكرا لقرائتكم خبر عن دي كابريو يندد بتحويل الأمازون البرازيلية لمصدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، على مواصلة دعمه للبيئة، وندد فى منشور جديد له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بتحويل منطقة الأمازون البرازيلية لمنطقة انبعاثات كاملة لثاني أكسيد الكربون على مدي العقدين الماضيين، وهو ما سيؤثر بالسلب على الحيوانات والأشجار التى تتواجد فى تلك المنطقة.

ونقل دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار، جانب من دراسة تؤكد ازدياد مؤشرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فى الأمازون، والتى تؤثر على تسع دول، بطول 1.7 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون خلال العشرين عام الماضيين.

وأبرزت الدراسة التى أجراها مشروع مراقبة الأمازون الأنديز (MAAP) ، تحليل التغيرات التى سببتها الانبعاثات من الغابات والتى استند فيها الى الأقمار الصناعية.

وحرص ادي كابريو، المهتم بشؤون البيئة، منذ أيام، على التنديد بحرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبالتحديد داخل غابة سيكويا التى تستضيف حوالى 2000 شجرة من أكبر الاشجار فى العالم.

وحذرالنجم العالمي الحائز على جائزة الاوسكار فى بوست نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، من الحرائق التى قد تصل إلى الغابات العملاقة التى تضم أشجار عملاقة يبلغ طولها 275 قدما والتى تعد من أكبر أشجار العالم ويبلغ عمرها حوالي 2500 عام.