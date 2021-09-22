شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تمنع عفرتو ومروان موسى وآخرين من الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا صحفيا بعدة قرارات استكمالا لمتابعة ملف مطربى المهرجانات، جاء فيه "استكمالا فى متابعة نقابة المهن الموسيقية وإصرارا منها على تنفيذ قرارتها بكل حزم قرر الفنان هانى شاكر ومجلس النقابة الآتى..

أولا: منع التعامل مع (عفرتو ومروان موسى) حيث إنهما ليس أعضاء ولم يحصلا على تصاريح الغناء وتحذر من التعامل معهما.

ثانيا: منع التعامل مع (ريشا وكوستا) حيث إنهما ليس من أعضاء النقابة وغير مصرح لهما بالغناء وقد خالفا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

ثالثا: منع التعامل مع (محمود معتمد) كونه ليس عضوا بالنقابة وخالف قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة، وتبلغ كل الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعدة.