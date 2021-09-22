شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة المخرج محمد ياسين لدراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎تعاقدت شركة "MediaHub - سعدى جوهر" مع المخرج الكبير محمد ياسين، من أجل تقديم عمل درامى فى رمضان 2022، ‎ويأتى هذا العمل ضمن مساعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم لتقديم أعمال درامية مميزة فى رمضان المقبل.

‏‎وبهذا التعاقد تواصل شركة "ميديا هب سعدى - جوهر" نجاحتها فى الإنتاج الدرامى الذى اقتحمته العام الماضى بمسلسل "لعبة نيوتن"، والذى حصد كثيرا من الجوائز وإشادات النقاد والجمهور.

‎وشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري تأليف وإخراج تامر محسن.