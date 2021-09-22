شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 6 غرف نوم و 8 حمامات ريهانا تبيع منزلها مقابل 7.8مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باعت المغنية ريهانا، البالغة من العمر 33 عامًا منزلها مقابل 7.8 مليون دولار بعد شرائه مقابل 6.8 مليون دولار قبل أربع سنوات وتحديدا في 2017، ويضم المنزل 6 غرف نوم و8 حمامات كاملة وحمامين صغيرين.

وفى سياق متصل أصبحت النجمة العالمية ريهانا، أحدث مليارديرة في الوسط الفني، بعد أن حققت علامتها التجارية Fenty Beauty قيمة تسويقية ضخمة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن انطلقت عام 2017.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فوربس العالمية، فإن ثروة ريهانا وصلت الآن لـ 1.7 مليار دولار، مما يجعلها أغني مطربة في العالم، والثانية بعد أوبرا وينفري، ولم تكن الموسيقي هي السبب الرئيسي في ثروتها، ولكن علامتها التجارية العالمية Fenty Beauty هي السبب الرئيسي التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، وهي تمتلك نسبة 50% من قيمة الشركة بالإضافة إلى شركة الملابس الداخلية Savage x Fenty، التي تقدر قيمتها بنحو 270 مليون دولار.

وتمتلك ريهانا المولودة في باربادوس، 101 مليون متابع على انستجرام و102.5 مليون على تويتر، مما سمح لها ببناء علامة تجارية عالمية، فهي أنجح رائدة أعمال في مجال التجميل.