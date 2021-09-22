أول تعليق من نقابة الفنانين الأردنية على الجدل المثار حول حفل عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار الحفل المقرر أن يحيه الفنان عمرو دياب في منتج واحة آيلة الأردني، والمقام يوم 15 أكتوبر المقبل، حالة من الجدل انتقلت من مواقع التواصل الإجتماعي إلى البرلمان الأردني، إذ طالب النائب الأردني حسن الرياطي بإلغاء الحفل بدعوى إنه يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية.

الفنان الأردني الكبير نايف الزايد" رئيس لجنة الرقابة والتفتيش في نقابة الفنانين الأردنيين "، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على مايحدث، وقال :"أولا أهلا وسهلا بالفنان عمرو دياب، وما يحدث نضعه في إطار محدود، هناك نقاش صحي نرحب بكل الأراء حوله، البعض لديه اعتراض، وأخرون سعداء بالحفل، ولا نرى في ذلك ما يمكن أن نطلق عليه أزمة مطلقا".

وأضاف:"فيما يخص موقف النقابة، لم نمانع في أقامته وتم التعامل معه مثل أي حفل يقام في الأردن، طالما هناك التزام بالقوانين واللوائح، والعدد المسموح، والشروط الصحية والتباعد الاجتماعي متو فرة ومضمونة".

النائب الأردني حسن الرياطي طالب وزارة الداخلية بإلغاء الحفل بدعوى إنه يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية،، وجاء في بيان أصدره ان "الحفل الغنائي يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنها تشكل مخالفة وخرقاً واضحاً لأوامر الدفاع وتجاوزاً وتعدياً على كل الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها".

وتتراوح أسعار تذاكر حفل الفنان عمرو دياب، بين 85، و155، و225، و300 ديبنار أردني، وأعلنت الشركة المنظمة عن نفاذها بعد ساعات من طرحها الأحد الماضي.